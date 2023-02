Nella domenica della Liga spagnola scendono in campo le big: alle 14 il Real Madrid fa visita al Maiorca, per accorciare sul Barcellona. Alle 16.15 il nuovo Valencia di Voro, che ha preso il posto di Gattuso, gioca in casa del Girona. Alle 18.30 tocca alla Real Sociedad confermare il terzo posto, ospitando il Valladolid, chiude la giornata Barcellona-Siviglia delle 21.