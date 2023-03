La 26esima giornata della Liga in Spagna si apre con Valladolid-Athletic Bilbao. I padroni di casa con una vittoria e un pareggio nelle ultime due si sono tirati fuori dalla caldissima corsa per non retrocedere con l'ultimo posto salvezza che però dista soltanto due punti. Gli ospiti invece sono in serie negativa da 4 partite e stanno perdendo il treno per un piazzamento Europeo distante però soltanto 5 punti.