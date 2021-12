, Merengues contro Colchoneros. Due mondi, uno contro l'altro. Rivalità e competizione con l'Italia sullo sfondo:. I due allenatori si erano già affrontati sulle stesse panchine dal 2013 al 2015, ma tra tutti i precedenti il più importante è sicuramente la finale di Champions del 24 maggio 2014. Ricordate? Il Real vinse 4-1 ai supplementari dopo che Sergio Ramos segnò l'1-1 dei regolamentari all'ultimo minuto a disposizione.- Storia passata, il presente dice che i Blancos sono primi nella Liga a 39 punti, al Bernabeu non hanno ancora mai perso e arrivano dal successo per 2-0 con l'Inter in Champions.: l'Atletico è quarto insieme alla Real Sociedad e cerca una vittoria per superare il Betis e riscattarsi dopo l'ultimo ko in campionato col Maiorca.: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.: Ancelotti.: in arrivo.