Il caso, relativo alla questione arbitri, con pagamenti lauti e ripetuti del Barcellona all’ex arbitro, scuote il mondo del calcio spagnolo. Il presidente della Ligaè sceso in campo, non risparmiando attacchi ai blaugrana.Rapido riassunto. Tra il 2001 e il 2018, il Barcellona ha versato alla Dasnil95, società del arbitro Negreira, una cifra che secondo la stampa spagnola supera i 7 milioni di euro.Il club catalano sostiene che si tratti di una consulenza, pratica comune e diffusa tra tutti i club della Liga. I sospetti nascono in ogni caso da pagamenti considerati esagerati per volume e da riscontri poco chiaro della Dasnil95."Se Laporta non può spiegare cosa è successo realmente dovrebbe dimettersi", aveva detto ieri il presidente della Liga.. È un tema che mi piacerebbe fosse chiarito, anche se è passato tanto tempo. Secondo noi ci sono indizi sufficienti perché ci sia una denuncia da parte dei club e l’indagine prosegua, tutte le società sono assai preoccupate.. E i club spagnoli, non hanno tardato nel prendere posizione con diversi comunicati.Il primo club a chiedere chiarezza è stato il Siviglia, seguito a ruota dall’Espanyol. L’idea dell’Atletico Madrid era invece quella di un comunicato unico e congiunto, insieme a diverse società della Liga. Appoggiati dal Real Madrid, i blaugrana hanno bloccato sul nascere l’idea dei Colchoneros.