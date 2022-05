In vista della finale di Europa League a Siviglia, tra Rangers ed Eintracht, la Liga ha riunito i presidenti di Betis e Siviglia per discutere, insieme al presidente della Liga Javier Tebas, del momento del calcio spagnolo.IL MODELLO - Tra i primi punti toccati dal presidente, il possibile arrivo di Mbappé in Liga: "Se viene, è sicuramente positivo per l’intero movimento, ma qui mi sento di usare l’Italia come esempio per un messaggio: se l’arrivo di grandi giocatori non è accompagnato da un progetto, non serve a nulla. La Serie A ha tenuto un grande vantaggio fiscale grazie all’aiuto del governo con la riduzione delle imposte per chi veniva dall’estero e ha potuto accogliere giocatori come Cristiano Ronaldo. Non solo la Serie A non è cresciuta, al contrario, è calata. Il caso italiano dimostra che i giocatori da soli non bastano, ci vogliono decisioni gestionali adeguate che portino alla crescita del movimento. Possono venire Mbappé e Haaland tutti insieme, senza un modello preciso non serve a niente".BASTA SUPERLEGA - Tra i punti della discussione, anche il nodo Superlega. "Io a Real Madrid, Barcellona e Juventus chiedo che abbandonino la Superlega. Non credo che sia il momento di sanzionare, ma penso che se uno partecipa a una competizione e vuole avviarne un’altra non possa fare le due cose insieme. Voglio giocare in un torneo che mi paga 80 milioni di euro all’anno e allo stesso tempo mi mobilito per far collassare quella stessa competizione che mi dagli 80 milioni. Credo sia un po’ incoerente, no? Se i tre club vogliono giocare che rispettino la competizione".