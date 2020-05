Il calcio riparte in Spagna. Con una nota ufficiale, la Liga comunica che le squadre torneranno ad allenarsi questa settimana:



"I club della Liga tornano ad allenarsi questa settimana dopo l’approvazione da parte del Ministero della Salute del ritorno all’allenamento sportivo. In conformità con il protocollo per il ritorno agli allenamenti che la Liga ha elaborato con esperti medici, iniziano – previo esame medico da parte dei servizi dei club – gli allenamenti individuali dei giocatori professionisti de LaLiga Santander e LaLiga SmartBank".