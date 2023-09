L'attesa sfida in Ligue 1 tra Psg e Marsiglia si è trasformata in una autentica festa per i parigini. Mbappé e compagni non hanno pietà dei biancazzurri, in piena crisi tecnica e societaria, e gli rifilano quattro gol: a segno Hakimi, Kolo Muani e Gonçalo Ramos, autore di una doppietta. Luis Enrique sale così al quarto posto in classifica a meno due dalla vetta occupata dal Brest.