Sono stati ufficializzati i nomi dei cinque candidati al premio per il miglior allenatore della Ligue 1: fa molto rumore l'assenza di Christophe Galtier, tecnico del Psg che si è trascinato alla probabile vittoria del campionato ma non ha entusiasmato, fallendo soprattutto agli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.



I NOMI - I cinque candidati sono: l'ex Roma Paulo Fonseca (Lille), Pascal Gastien (Clermont), l'ex Udinese e Verona ed ex giocatore della Juve nonché vice di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera Igor Tudor (Olympique Marsiglia), Franck Haise (Lens) e Phillipe Montanier (Toulouse).