Non solo Sanremo. Questa serava in scenarecupero della, originariamente programmato per il 21 novembre, ma poi sospeso per i tafferugli avvenuti dopo che Dimitri Payet fu colpito da una bottiglietta lanciata da parte dei tifosi di casa. Il Lione è stato poi penalizzato di un punto in classifica e la partita è stata rinviata a stasera, a porte chiuse: i padroni di casa arrivano da 6 risultati utili di fila (2 vittorie e 4 pari), ma sono 11esimi a meno 11 dalla zona Champions, mentre gli ospiti vogliono difendere la seconda posizione. Bosz in piena emergenza davanti per le assenze di Dembélé a causa del Covid, di Kadewere squalificato e di Toko Ekambi in Coppa d'Africa, oltre che di Paqueta, impegnato con la nazionale brasiliana.