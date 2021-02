Prosegue il programma della, che ieri ha visto il successo del PSG e il ko del Lione. Si partecon il, che in casa contro ilcerca tre punti per portarsi a -1 dall'OL di Rudi Garcia.quattro partite:vanno a caccia di punti per l'Europa rispettivamente contro; l'ospita ilterzultimo mentre è scontro diretto tra, appaiati all'ultimo posto in classifica a quota 15.è il turno del, impegnato in casa contro il: vuole il settimo successo consecutivo, che varrebbe la vetta solitaria della classifica.Chiude il programmala sfida a metà classifica tra ile unin caduta libera, nessuna vittoria nelle ultime cinque giornate.