Dopo la vittoria del Marsiglia sul campo del Rennes, firmata Strootman, alle 17.30 riparte la Ligue 1, con il Bordeaux che ospita il Lione. Sfida da metà classifica per due squadre malate: i girondini arrivano da 3 ko consecutivi, l'OL non vince da due. Una sfida una volta da vertice ora è un anonimo match da metà classifica.



Alle 21 il resto del programma: il Montpellier va in casa dell'Amiens, l'Angers ospita il Nizza, il Metz aspetta lo Strasburgo, il Nimes se la vede col Reims e, infine, il Tolosa apre le porte al Brest.