La 27esima giornata di Ligue 1 si apre con l'anticipo tra Nimes e Marsiglia. Di fronte la miglior squadra per rendimento nel 2020 (5 vittorie e 2 sconfitte), tuttora invischiata nella lotta per non retrocedere, e la seconda forza del campionato, reduce però dalla sconfitta interna contro il Nantes.