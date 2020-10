Dopo la vittoria per 2-1 dell’Angers in trasferta contro il Rennes nell’anticipo di ieri, si giocano oggi due match per l’ottava giornata di Ligue 1., diciassettesimo con 7 punti. Alle 21 il- a due punti dalla vetta della classifica occupata dal Lille -. Con una vittoria, il PSG si porterebbe al primo posto in Ligue 1 in attesa dell’impegno del Lille di domani contro il Lione.