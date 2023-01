Non si ferma la Ligue 1 per il primo giorno dell'anno anzi, sei partite in programma quest'oggi. Alle 15 in campo il Monaco che ospita il Brest e il Tolosa (che arriva da 4 sconfitte consecutive) contro l'Ajaccio, distanziato di un solo punto in classifica. Contemporaneamente ci sarà anche sfida tra i prossimi avversari della Juve in Europa League, il Nantes e l'Auxerre, in palio punti importanti in ottica salvezza. Il Lorient invece andrà sul campo dell'Angers.



A seguire altri due match; il Lione affronterà tra le mura amiche il Clermont mentre chiuderà il programma di Ligue 1, alle 20:45, lo scontro diretto per la vetta della classifica tra il Lens e il Psg. I parigini vincendo allungherebbero a più 10.