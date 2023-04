Dopo il pareggio tra Marsiglia e Montpellier (1-1 il finale) nell'anticipo del venerdì sera, procede la 29esima giornata di Ligue1. Il programma odierno scatterà alle 17 con la sfida salvezza tra Auxerre e Troyes, entrambe relegate nei bassifondi della classifica.



A rendere scoppiettante la serata ci penseranno Rennes e Lens in uno scontro diretto per la zona Europa (calcio d'inizio alle 21,30): i padroni di casa, quinti, cercano a tutti i costi il successo per ridurre il gap adesso di 7 punti) con il club del Nord della Francia, attualmente terzo in classifica e in piena zona Champions League.