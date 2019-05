Si chiude questa sera la Ligue 1. Il Paris Saint-Germain perde 3-1 contro il Reims: sotto 2-0, non basta il gol di Mbappé ai parigini, che nel finale subiscono anche il tris dei padroni di casa. . In un campionato in cui tutto era già deciso ai piani alti, la sorpresa arriva in fondo alla classifica. Il Monaco perde 2-0 ma si salva, il Caen viene sconfitto 1-0 in casa dal Bordeaux e viene sorpassato dal Dijon, che ribalta il Tolosa e si giocherà lo spareggio per restare in Ligue 1.