L’1-1 di ieri sera tra Saint-Etienne e Troyes ha inaugurato il programma del turno numero 29 di Ligue 1, che prosegue con le due partite previste nel pomeriggio e nella serata di oggi. Il Lens, che ha raccolto appena un punto nelle ultime due gare casalinghe ed è scivolato a -6 dal quinto posto, attende sul proprio campo il Clermont, reduce da due ko consecutivi e in piena bagarre per mantenere la categoria. Calcio di inizio alle ore 17.

va in scena invece un vero e proprio scontro diretto per la zonaEuropa/Conference League:, fresco di eliminazione dagli ottavi di Champions dopo l’orgogliosa prestazione contro il Chelsea,nonostante la doppia pesante assenza di Botman e Renato Sanches, obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione.