Alle 13 torna in campo la, con la corsa ai posti in Champions, Europa e Conference League che si fa sempre più serrata. Marsiglia, Monaco, Strasburgo e Nizza devono rispondere al Rennes, vittorioso per 2-0 ieri sul Saint-Etienne, maimpegnatoalla ricerca di punti preziosi per non dare definitivamente addio all’ingresso in una competizione europea- L’avversario è, coinvolto invece nella lotta per non retrocedere., che dopo il cambio in panchina si è messo a correre fortissimo e viene da 5 vittorie consecutive. Fra i monegaschi e la sesta ci sarà di mezzoche invece nelle ultime 5 ha ottenuto solo 2 punti ed ora rischia di trovarsi invischiato nella lotta salvezza. Questa entra nel vivo proprio alle 14, con(ultimo),(quartultimo) e(quintultimo), impegnate rispettivamente controSalvezza ed Europa si incrociano invece alle 17.05 nello scontro fra ildi Galtier e ildel futuro rossonero, mentre chiude la giornata, alle 20.45 lo spettacolare derby olympien fra