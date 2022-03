Dopo le vittorie di ieri di Lens e Lille, la domenica disi apre col botto. Alle, allo stadio Louis II di Montecarlo, va in scena una classicissima del calcio francese:La giornata prosegue allecon altri 4 match molto importanti per la corsa all’Europa e la lotta salvezza. Asi gioca un’altra classica del calcio d’Oltralpe: i Girondins del futuro rossonero, ultimi in classifica, cercano punti salvezza contro ilundicesimo e fuori da qualunque bagarre, sia davanti che dietro.sono invece impegnate nella corsa per la Champions e hanno l’occasione di recuperare punti su Marsiglia e Nizza (almeno una delle due ne perderà questa sera), sfidando rispettivamente, coinvolte invece nella dura lotta per non retrocedere così come l', che dopo 7 sconfitte consecutive deve ritrovare i 3 punti contro ildi, già praticamente salvo.Alletocca invece al, che dopo aver eliminato il Porto in Europa League, deve trovare continuità in campionato per provare ad agguantare un’altra partecipazione alla competizione europea. Al Parc Olympique Lyonnais arriva ilChiude la giornata di Ligue 1 l’attesissimo e sentitissimo, fra, rispettivamente, che negli ultimi anni ha sempre causato diversi disordini, talvolta anche gravi, come in occasione del match d'andata all'Allianz Riviera. L'allerta al Vélodrome sarà ancora più alta.