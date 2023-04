Dopo la settimana europea e l'anticipo di ieri, continua oggi con due partite la 32esima giornata di Ligue 1. Apre alle 17 il Lille del capocannoniere Jonathan David (20 gol), quinto in classifica a -6 dalla Champions e ospite dell'Auxerre, reduce da tre vittorie di fila ma con soli tre punti di margine sulla zona retrocessione. In serata alle 21 il big match: allo stadio Bollaert-Delelis il Lens terzo, sorpresa della stagione, reduce dalla sconfitta di Parigi ma comunque a -9 dal PSG capolista e a -1 dal Marsiglia, ospita il Monaco, quarto in classifica a -2 e desideroso di sorpasso, oltre che di difendere il piazzamento Champions.