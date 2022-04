Dopo le partite del turno infrasettimanale, torna subito in campo la, con il programma dell. Tre le gare in scena oggi: apreil, a 7 punti di distanza dall'Europa in una stagione negativa, contro unsenza più niente da chiedere al campionato e a secco da 4 giornate.tocca al, che vuole la sesta vittoria di fila per inseguire la Champions League, sul campo delterzultimo e attualmente ai playout per non retrocedere ma a -1 dalla salvezza diretta. Alle 21 in campo ilal Parco dei Principi: con un punto contro il, ancora in odore di Europa, gli uomini di Pochettino si laureerebbero campioni di Francia per la decima volta e darebbero inizio ai festeggiamenti sotto la Tour Eiffel.