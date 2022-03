Dopo l'anticipo di ieri e in attesa delle sfide di domani, continua oggi con due partiteApreil match tra, con i padroni di casa reduci da tre risultati utili di fila, a -3 dall'Europa League e a -6 dalla Champions, mentre gli ospiti non vincono da due gare ma sono comunque a +10 sulla zona rossa. Chiudeil big match della giornata: all'Allianz Riviera dii rossoneri, che hanno appena conquistato la finale di Coppa di Francia e si trovano terzi in classifica, ricevono il, che veleggia a +15 sul Marsiglia. Sfida nella sfida quella tra Kylian Mbappé e Amine Gouiri, 14 e 10 reti finora.