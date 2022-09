Il recupero della seconda giornata di Ligue 1 fra Lorient e Lione (non si era giocato a causa dell'impraticabilità del campo) finisce 3-1 per i padroni di casa: brutta sconfitta per l'OL, che incassa le reti di Le Fee, Moffi e Ouattara Da, mentre il gol della bandiera è di Lacazette. Con questa vittoria, il Lorient aggancia proprio il Lione al quarto posto in classifica.