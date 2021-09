Il trasferimento di Lionel Messi al PSG è stato il colpo dell'estate e, dal momento dell'annuncio, tutto il mondo sportivo sta aspettando la prima rete con la nuova maglia dell'argentino. Dopo la traversa colpita contro il Club Brugge in Champions League, il match casalingo contro il Lione potrebbe essere l’occasione per sbloccarsi. Secondo gli esperti una rete dell’argentino nel posticipo di domenica sera vale 1,60 volte la posta. Il nuovo numero 30 parigino punta a stregare il suo nuovo stadio e farlo una doppietta vale 3,25 volte la posta mentre un hat-trick si trova in quota a 11. Anche Neymar, come Messi, è la caccia della prima gioia stagionale ed un suo gol contro il Lione paga 2, quota più alta per l’ex Inter Hakimi, già in rete all’esordio in Ligue 1, proposto a 4,50.