Ultimo in classifica e nel mirino della magistratura. Per l'l'anno 2023 inizia in linea con la conclusione del 2022. La squadra ha appena collezionato due sconfitte su due gare (contro Ajaccio e Lorient) dopo la ripartenza della Ligue 1. E a completare un quadro da depressione profonda è giuntoStando a ciò che viene riferito dalla stampa francese . L'Equipe ricorda anche che l'Angers aveva già subito una perquisizione a giugno 2022 , unitamente al Saint Etienne (retrocesso al termine della scorsa stagione e adesso ultimo in classifica della Ligue 2). In quella circostanza l'azione venne condotta alla ricerca di prove sulle ipotesi di, di esercizio abusivo della professione di agente, e di riciclaggio.., coinvolto in numerose trattative per il trasferimento di calciatori senza essere abilitato a farlo. Gli inquirenti sospettano che costui si muova nella zona grigia fra calcio e illegalità e hanno individuato legami con Angers e Saint Etienne., protagonista in Qatar con la maglia del Marocco. Il Napoli deve fare i conti anche con la ricca concorrenza del Leicester, oltreché con quella dell'Olympique Marsiglia. Ma adesso sul mercato dell'Angers piomba questa vicenda giudiziaria. Che potrebbe condizionare tutte le trattative di un club in crisi profonda.@pippoevai