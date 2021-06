I campioni di Francia del Lille sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio a Cristophe Galtier e, secondo L'Equipe, uno dei nomi più forti per la candidatura sarebbe quello di Patrick Vieira, ex centrocampista di Arsenal, Juventus e Inter, senza panchina da dicembre, dopo l'esonero dal Nizza. L'ex campione del mondo sarebbe il favorito per raccogliere l'eredità di Galtier ma non è l'unico candidato: nelle scorse settimane, infatti, alla panchina dei campioni di Francia era stato accostato anche Thiago Motta.