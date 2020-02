Seguito a gennaio anche dal Napoli, Boubakary Soumaré è diventato un caso al Lille, che lo ha escluso dall'ultima partita con il Marsiglia. Il tecnico Christophe Galtier ha commentato al termine dell'incontro: "C'è una situazione che non voglio commentare. Negli anni, ci sono state tensioni tra il giocatore e il suo club. La gestiremo all'interno e troveremo una soluzione. In queste condizioni, ho deciso di lavorare su altre opzioni per questa settimana". Su Soumaré ora è forte l'interesse di Manchester United e Real Madrid.