Jonathan David anche quest'anno ha avuto un impatto importante sulla stagione del Lille con 17 gol tra campionato e coppe e medita il suo futuro per la prossima stagione. E' Lo stesso giocatore a dichiararlo in un'intervista al canale tematico del club: "Cerco sempre di attaccare e di segnare in ogni partita, ma non è facile. La mia mente non è altrove come dicono alcuni. Ho delle ambizioni, voglio migliorare, ma io sono ancora qui. A fine stagione mi riposerò e magari ci saranno dei colloqui con il club, ma a questo penserà il mio agente e vedremo come andrà in estate".