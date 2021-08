La Tim taglia il "porca puttena" dallo spot di Lino Banfi e manda in onda una versione modificata della pubblicità di TimVision. La decisione è stata presa dopo una denuncia del Movimento italiano genitori (Moige) all'Istituto di autodisciplina pubblicitaria e al Comitato tv minori, che in un comunicato ora sottolinea la "sensibilità e disponibilità" dell'azienda: "Non si tratta di una vittoria di altri se non dei diritti dei minori in tv e sul web, troppo spesso trascurati in sede di programmazione e realizzazione degli spot e dei programmi".