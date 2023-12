IL PUNTO SULLA TRATTIVA PER ZIELINSKI

Si muove il mercato dell'che, nonostante la classifica rassicurante, non si accontenta e guarda avanti. Sul taccuino di Marotta e Ausilio c'è, ine già messo nel mirino dai nerazzurri, con i quali ha una. Un tassello che andrebbe ad inserirsi in un centrocampo già folto, che inevitabilmente si troverebbe in soprannumero: a farne le spese,è stato il colpo dell'ultimo minuto in casa Inter.a fine mercato estivo, per coprire un buco lasciato in rosa dopo il dietrofront su Samrdzic, il centrocampista olandese ha fatto. Schierato solo in(contro Salernitana, Benfica e Bologna) senza riuscire a fornire nessun lampo o risposta confortante, Klaassen ha poi collezionato altrinegli ultimissimi minuti delle sfide contro Sassuolo, Torino, Salisburgo e Lazio. Il suoe in Viale della Liberazione l'idea è quella di, vista anche l'età (è un 1993).A proposito dello sfoltimento del centrocampo, torna d'attualità - come d'abitudine - anche la questione legata a, altro esubero interista. Il copione per lui è stato il solito anche in questo inizio di campionato: qualche segnale dalle amichevoli nella preseason, poi diversi problemi fisici e un lungo silenzio. Per l'ex Sassuolo, Sampdoria e Monza in questa stagione si registrano. Un bottino magrissimo che non è riuscito a convincere la dirigenza nerazzurra a prolungare il suo contratto. Anche per lui prende dunque formacarico di ottimismo risalente a luglio 2019.Peril discorso è un po' diverso. Chiaramente il punto di partenza è lo stesso: poco minutaggio (), un ruolo marginale e la consapevolezza dell'Inter che per lui sia meglio cercare fortuna altrove. Tuttavia il contratto del francese classe 2002 con i nerazzurri vede la scadenza fissata a data più lontana rispetto ai due colleghi di reparto, ovvero a. Una condizione che permette all'Inter di. Altre riflessioni sul centrocampista della Nazionale Under 21 di Thierry Henry sono legate alla: se Sensi e Klaassen nel 2024 vanno rispettivamente per i 29 e 31 anni, Agoumé è ancora in piena crescita calcistica. Ma in un centrocampo come quello dell'Inter - dove persino per un giocatore ben più performante come Davide Frattesi è difficile districarsi -A differenza di Klaassen e Sensi, avviati verso la scadenza di contratto, in caso di offerte