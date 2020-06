Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, continua la sua battaglia contro la chiusura della Ligue 1. Ai microfoni di RMC ha dichiarato: "I club della Ligue 1 vogliono presentare un ricorso contro lo stato, si tratta di un'iniziativa che parte dal presidente del Saint-Etienne. Il responsabile della chiusura anticipata del campionato è lo stato, il premier ha ordinato la fine e quindi la responsabilità dei circa 800 milioni che perderemo è del governo. Forse è per questo che il ministro per lo sport dice che sono state Leghe e Federazione a decidere di modificare il regolamento che impone di arrivare alla 38esima giornata per determinare promozioni e retrocessioni".