Il Presidente dell'Olympique Lione, Jean-Michel Auals, nella conferenza stampa di oggi ha spiegato il perché della cessione di Bruno Guimaraes per 50 milioni di euro al Newcastle, rivelando: ​"Quando è arrivata la prima richiesta dal Newcastle per Bruno Guimarães abbiamo rifiutato. Volevamo controparti economiche e non eravamo all'origine né chiedevamo il trasferimento. Gli eventi ci hanno costretto a pensare."- puntualizzando - "​Abbiamo trasformato questa debolezza in un'opportunità. Il nostro lavoro di squadra con i dirigenti e l'allenatore mi ha più nell'aspetto formale. L'atleta deve essere accompagnato da quello economico e strategico".