Sfuma definitivamente l'operazione che avrebbe dovuto portare al Lione il portiere dell'Ajax André Onana. Nonostante i due club avessero raggiunto un accordo sulla base di 6 milioni di euro, per L'Equipe il calciatore camerunese è stato convinto dai suoi agenti ad attendere fino a gennaio per firmare con un'altra squadra a parametro zero e ottenere un ingaggio più vantaggioso. Sulle sue tracce c'è da tempo pure l'Inter.