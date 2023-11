Il Lione ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Lo riporta L'Equipe, secondo il quale i vertici della società avrebbero scelto Pierre Sage come successore a interim. Nelle prossime ore, riporta il quotidiano francese, dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. L'idea è quella di dare una svolta alla squadra ultima in classifica con 7 punti in 12 partite, una sola vittoria e la zona salvezza lontana 5 punti.



FLOP GROSSO - Grosso era stato scelto a metà settembre per prendere il posto di Laurent Blanc, la squadra era già in zona retrocessione ma l'allenatore italiano - ex giocatore del Lione dal 2007 al 2009 - non è riuscito a tirarla fuori dagli ultimi posti. La prossima partita del Lione sarà sabato alle 17 in casa del Lens, dovrebbe essere quella la gara del debutto di Sage.