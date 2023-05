Dejan Lovren, difensore del Lione, ha lodato Alexandre Lacazette, che sta disputando una grandissima stagione e ha messo a segno 24 reti in Ligue 1, di cui è capocannoniere insieme a Kylian Mbappé: "Non sono sorpreso, ho giocato contro di lui molte volte quando era all'Arsenal ed è un ragazzo con una mentalità vincente, non ci sono molti giocatori così. È un giocatore incredibile: noi non abbiamo in squadra Messi e Mbappé a fare assist, ma lui segna quanto il francese".