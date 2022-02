Tanguy Ndombele racconta a RMC Sport il ritorno al Lione, in prestito dal Tottenham: "Non ci ho pensato a lungo. Le discussioni sono state veloci. Sono felice di essere tornato. Ho visto quattro-cinque allenatori in due anni e mezzo. Non è colpa loro, ma ho avuto qualche problema al Tottenham. Volevo qualcosa di diverso. Lione, per quanto ne so, è migliore per adattarsi. La mia storia al Tottenham non è finita, sono ancora di proprietà del club. Non avevo nessuna pressione per la cifra del mio trasferimento".