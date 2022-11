Houssem Aouar rappresenta una tra le occasioni più ghiotte del prossimo mercato estivo. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2023 ed il suo entourage sta già lavorando per trovare una nuova possibile destinazione. Oltre a Milan e Roma, secondo Mundo Deportivo, il Betis Siviglia sta muovendo i primi passi verso il centrocampista francese. Pellegrini lo considera perfetto per completare la sua mediana.