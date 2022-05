Il Lione, dopo aver vissuto una stagione molto deludente, che lo vede attualmente 8° in classifica, vuole restaurare l'attacco. Oltre alla possibilità di riportare in patria Alexandre Lacazette, il club di Aulas vuole provare a portare in Francia Breel Embolo.



L'attaccante, originario del Camerun e naturalizzato svizzero, è a un anno dalla scadenza con il Borussia Monchengladbach. In questa stagione, il numero 36 ha realizzato 8 gol in 28 presenze in Germania. La trattativa, nonostante la mancata qualificazione del club francese, sembra ben avviata.