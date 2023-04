Moussa Dembele sarà free agent in estate. L'attaccante del Lione sta disputando un'ottima stagione in Ligue 1 e diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui. Secondo TeamTalk, il Manchester United, l'Everton e l'Aston Villa hanno messo nel mirino l'attaccante francese. Tra tutte, i Toffees sono i primi ad aver mosso dei passi in avanti per il nativo di Pontoise. Il club inglese ha offerto quattro anni di contratto al centravanti, con la speranza di battere la concorrenza.