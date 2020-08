L'ex allenatore della Juve e della Nazionale Marcello Lippi analizza la situazione in Champions League, nel giorno in cui prendono il via le semifinali: "Lione? I francesi hanno fatto un’abbuffata di autostima vincendo le ultime due gare.E purtroppo il campo ha confermato quello che temevamo. Ma battere il City è qualcosa di incredibile. Giocatori? Quattro o cinque sono veramente forti. Sinceramente non pensavo che Depay fosse così decisivo. È un giocatore di statura internazionale. E Dembélé come è entrato ha spaccato la partita. Rispetto al Lipsia il Lione ha qualche individualità importante in più".​"Lewandowski non è solo prezioso per le reti che realizza ma perché con i suoi movimenti manda in gol tutti - dice -. Nel Bayern c’è un giocatore che mi fa impazzire…Chi? Davies. Fa tutta la fascia, salta l’uomo da fermo, è bravo nell’arrivare sul fondo e mettere la palla dietro. Mi fa morire"."Il Lipsia è un progetto calcistico che merita di essere studiato. Ha scalato velocemente le gerarchie, questo vuol dire che ci sono idee e programmazione. Il Lipsia non ha tante stelle ma nessuno si illuda che paghi, psicologicamente, il fatto di affrontare il Psg. Chi vive in una favola si sente quasi invincibile"."Non capisco perché il tecnico spagnolo abbia voluto rivoluzionare la squadra. Perché abbia proposto, a esempio, la difesa a tre. E’ sembrato quasi che Guardiola fosse preoccupato di qualcosa. Mah, è un mistero. Il City è stata la grande sorpresa in negativo".