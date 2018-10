La Juventus d'Europa convince tutti. Dopo la grande vittoria di martedì sera a Old Trafford sul Manchester United in molti hanno visto la squadra di Massimiliano Allegri come la vera favorita per la Champions League. Delle possibilità dei bianconeri ha parlato anche Marcello, l'ultimo allenatore a vincere in Champions con la Juve, al Corriere dello Sport: "La sensazione che fosse la stagione giusta l'hanno avvertita in molti quasi subito. Personalmente, sul tema, ripetevo quel che penso da anni. La squadra, già due volte finalista di Champions in tempi recentissimi, sul piano internazionale era ormai arrivata a ridosso del trio dei club più forti: Real, Barça e Bayern."."I meriti sono tutti della Juve, e occhio a sottovalutare certi avversari. Gli stimoli in Champions sono fortissimi, restano sempre quelle le squadre da battere: sempre! Sbagliato parlare di una sola favorita, però.... Il suo peso nella Juve? Semplice: si prendono cinque Palloni d'Oro, più cinque Champions, più (mediamente) una cinquantina di gol a stagione e 159 in Champions. Eccetto Messi, non c'è nessuno che possa aumentare il rendimento di una squadra come. Neanche il mio Zidane? Zizou, uomo e giocatore favoloso, è cresciuto insieme a quella Juve, CR7 è un fenomenale valore aggiunto. Che si somma a campioni sempre più completi, come Dybala e Bernardeschi, senza contare innesti come quelli di Bonucci e Cancelo., mi ha colpito il modo con cui ha dominato in uno degli stadi più difficili e gloriosi del mondo, nella partita più complicata ha mostrato una personalità che conferma la sua crescita totale. Per contro mi ha sorpreso in negativo il non gioco del Manchester, lo United non può rimanere a guardare gli altri per un'ora, anche se si tratta di una super Juve. United prigioniero di Mourinho? Non mi interessa questo, né certi gesti. Condivido il suo prestigioso complimento per Bonucci-Chiellini, professori di difesa ad Harvard. Ma ripeto: una squadra con quei valori tecnici è rimasta 'ferma', come già a lungo contro il Chelsea"., anche in passato, anche con me. Una caratteristica psicologica che non era segno di presunzione, ma di consapevolezza della propria forza. Lo insegna l'esperienza: se vuoi vincere qualcosa, devi provare a vincere tutto. Se non vince quest'anno non vince più? Errore! Metterla così è sbagliato, anche se capisco il paradosso; diciamo che".Rispetto all'inizio del campionato, direi che bisogna registrare una, anche a livello europeo, intanto ha ritrovato una classifica più corrispondente al proprio valore.. Se mi sorprenderebbe Marotta all'Inter? No, stiamo parlando di un professionista di altissimo livello, che ha concluso il rapporto con la Juve. Gravina? L'ho conosciuto ai tempi della Nazionale: persona seria, con buonissimi propositi".