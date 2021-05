- prima di- da altri grandi allenatori di marca bianconera. Che vinsero, videro, salutarono la compagnia e se ne andarono, il più delle volte carichi di gloria e di trofei. Salvo poi - dopo qualche anno speso altrove - girare i tacchi e riprendere la strada del ritorno. In gioco c'è il sentimento, la speranza, il futuro che si rifugia nel passato. Come cantava il poeta: si parte per vedersi ritornare. Si pensa sempre di replicare i successi e va detto che - in prospettiva Juve - il ritorno ha funzionato molto bene con, si è rivelato interlocutorio e al di sotto delle aspettative coled è stato impalpabile per. Vediamo se - considerata la sua passione per l'ippica - il Cavallo di Ritorno Allegri saprà ripetere il favoloso ciclo dei cinque scudetti in cinque anni.. L'allenatore viareggino tira giù sol sipario sul quinquennio con le dimissioni più o meno forzate dopo un 2-4 in casa col Parma nel febbraio del ’99. Lippi I alla Juve vinse tre scudetti, più l'Intercontinentale e la Champions League, l'ultima in bacheca, quella del 1996 all'Olimpico, contro l’Ajax. Andò all'Inter, fallì miseramente, 4° posto il primo anno ed esonero dopo la famosa sconfitta a Reggio Calabria con il celebre «Se io fossi Moratti a questi calciatori darei un calcio nel sedere». Non disse sedere, ma ci siamo capiti. Il calcio comunque se lo beccò lui, che però fu accolto a braccia aperte da una Juventus che era arrivata due volte seconda con Ancelotti e bramava di tornare a vincere.Era la Juve di, tutto funzionava a meraviglia. Poi la Patria chiamò e Lippi andò ad allenare la Nazionale. La vittoria del Mondiale a Berlino nel 2006 fu il punto esclamativo di 12 anni - cominciati appunto nel 1994 - in cui Lippi fu il protagonista assoluto, il Re delle panchine in Italia e nel mondo., che nel decennio 1976-1986 sulla panchina juventina aveva vinto la bellezza di sei scudetti. Si tolse la soddisfazione di regalare il titolo anche a Milano, il grande Trap.. Non c'era più Cabrini, ma De Agostini; non c'era più Platini, ma Galia, non c'era più Paolino Rossi, ma uno Schillaci che ormai aveva già sparato tutte le sue cartucce.: era la Juve di Baggio e Julio Cesat, Vialli e Torricelli, Moeller e Conte. Il 3-1 e il 3-0 nella doppia finale contro il Borussia Dortmund regalò al Trap l'ultimo successo con squadre italiane.Piuttosto inaspettatamente la panchina della Juve tocca a lui.Parola - che era arrivato alla Juve dalla Serie C dove aveva guidato l’Anconitana - torna in C per guidare il Prato. Il ritorno a Torino si concretizza nel 1974. A volerlo di nuovo sulla panchina bianconera è l'ex compagno di squadra Giampiero Boniperti, che nel frattempo è diventato presidente del club.. Strana carriera la sua: molti anni nelle serie minori, quattro anni dall'inizio alla fine sulla panchina della Juve e tre scudetti in bacheca.Ultimo capitolo dedicato a un'altra bandiera juventina:. Che allena per la prima volta la Juve dal 1935 al 1939, conquistando una Coppa Italia (1937-38) e tornando in sella - dopo stagioni passate altrove - nel 1942-43, quando affianca Borel II nella seconda parte del campionato che