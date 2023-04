Dani Olmo, stella del Lipsia, sarà free agent nell'estete del 2024 e il club tedesco sta pensando di venderlo al termine di questa stagione. In un' intervista alla Bild, lo spagnolo ha espresso il suo pensiero riguardante il futuro, tra Barcellona e Manchester United.



IL BIVIO - "Voglio tornare in Spagna prima o poi, sarà fantastico. È il mio paese. La mia famiglia e i miei amici vivono lì, ma non sono legato solo alla Spagna. La cosa più importante per me è giocare in un club dove mi sento amato e importante. Come qui a Lipsia. Ora i colloqui con Max Eberl mostreranno come continueranno le cose. Ho giocato per il Barcellona per sei anni quando ero giovane. Sarà sempre una casa per me. Molti dei miei amici della nazionale giocano lì".