Intervenuto ai microfoni di Sport Bild, il ds del Lipsia Markus Krosche ha nuovamente messo in discussioni le voci che riguardano un futuro al Liverpool per Timo Werner: “Non so quanti motivi avrebbe per lasciarci. Per ora non c’è stato nessun contatto, ma è normale che un giocatore come lui attragga l’interesse dei migliori club europei. Il suo contratto qui scadrà tra diversi anni, siamo in Champions League ed abbiamo un ottimo allenatore, quindi non vedo perché dovrebbe lasciarci”.