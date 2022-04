Nell'andata dei quarti di Europa League l'Atalanta affronterà quel Lipsia allenato dall'italiano Domenico Tedesco. Nato a Rossano in provincia di Cosenza, Tedesco è arrivato in estate dopo aver già allenato Schalke e Spartak Mosca. In futuro però non è escluso un possibile arrivo in Serie A, e già in passato c'era già stato qualche contatto con club italiani. A confermarlo è il suo agente Francesco Romano: "La sua ambizione è allenare in A, ne abbiamo già parlato - ha spiegato il procuratore ai microfoni di Sky - Ha l'Italia nel cuore, magari attraverso il lavoro al Lipsia potrebbe trovare qualche panchina nel nostro Paese. Il Genoa? Non approfondirei argomento di cose che alla fine non si sono concretizzate, ma posso dire che qualche anno fa c'era stato anche qualche contatto con la Roma".