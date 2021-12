Ha fatto molto scalpore in Germania l'esonero dell'allenatore del Lipsia Jesse Marsch, allontanato dopo tre sconfitte consecutive in campionato che hanno fatto precipitare la squadra all'undicesimo posto in classifica. Il CEO dei biancorossi Oliver Mintzlaff ha commentato così la scelta della dirigenza: "Non è stato facile per noi separarci da Marsch, perché tengo in grande considerazione Jesse come persona e come allenatore. È un peccato che le cose non siano andate come speravamo e che questo passo ormai si fosse reso necessario. Attualmente siamo al di sotto delle nostre stesse aspettative e con questa decisione vogliamo dare un nuovo impulso".