Autore del primo gol contro il Costarica, Dani Olmo vuole viversi i Mondiali da protagonista. Intercettato da AS, lo spagnolo si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni riguardanti il suo futuro: “Sono tranquillo e felice al Lipsia, ho ancora un anno e mezzo di contratto. Non è il momento per parlare di futuro, ora sono impegnato in qualcosa di più grande come la Coppa del Mondo”. Il contratto con il Lipsia scadrà nel giugno 2024.