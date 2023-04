Christopher Nkunku sarà un giocatore del Chelsea alla fine di questa stagione. Come annunciato a dicembre, tutti i documenti sono già stati firmati e l'attaccante del Lipsia vestirà la maglia blu dopo esser costato circa 70 milioni di euro. In merito a questo trasferimento, come riporta Mundo Deportivo, ha parlato Ralf Rangnick, allenatore attuale della squadra tedesca.



NON BENE - L'ex tecnico del Manchester United ha espresso il suo disappunto su questa trattativa: "In questo momento non importa quale allenatore andrà al Chelsea. Non puoi raccomandare nessuno ad andare lì. Per me Nkunku è uno dei migliori centrocampisti del momento e, secondo me, ha firmato troppo presto. Immagina di arrivare in un club che è come il Chelsea in questo momento. Personalmente, mi fa male al cuore. Se fossi stato il suo consigliere o suo padre, sarei stato molto preoccupato.""