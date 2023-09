Si scrive Benjamin Sesko, si legge macchina da gol. L’attaccante sloveno classe 2003 ha avuto un impatto devastante con la nuova maglia del Lipsia: doppietta in 20 minuti nella vittoria ottenuta ieri sul campo dell’Union Berlino di Bonucci e Gosens. Il primo con un’azione personale travolgente in contropiede conclusa con un destro a giro sul palo più lontano, il secondo con un’incornata sotto il sette che ha concluso una grande azione corale partita proprio dai suoi piedi.

RETROSCENA MILAN - Il trasferimento di Sesko dal Salisburgo al Lipsia, due consorelle della famiglia Red Bull, era divenuto ufficiale il 17 agosto del 2022 ( con il club tedesco che lo lasciò in prestito agli austriaci). Solo due mesi prima l’allora direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini ebbe un incontro in sede con l’agente di Benjamin, Elvis Basanovic. Il Diavolo lo aveva studiato a lungo con Moncada e la sua area scouting e si era convinto a fare una prima mossa. Ma la Red Bull non permise nemmeno l’avvio di una vera trattativa perché aveva già chiaro quello che doveva essere il piano ‘alla Szoboszlai’ per il gioiello sloveno.



COSA CAMBIA PER IL FUTURO - Dopo i 16 gol segnati nella scorsa stagione con la maglia del Salisburgo, Sesko punta a ripetere gli stessi numeri con il Lipsia. Benjamin ha tutto per imporsi anche in Bundesliga: fisico, tecnica e quella personalità che gli ha permesso di prendersi anche la Nazionale slovena nonostante sia solo un classe 2003. Il Milan non l’ha mai perso di vista ma sa che oggi provare a prenderlo è quasi impossibile considerando che il Lipsia vuole farlo crescere in Germania per almeno due anni e lo valuta già più di 40/50 milioni di euro. Maldini non sbagliava su Sesko, un attaccante che può bruciare le tappe e imporsi tra i migliori nel ruolo in Europa.