L'Isis minaccia anche gli Europei di Germania 2024: 'Ultima chiamata'. E nel volantino, dinamite su treno tedesco

presentata qualche giorno fa sulle gare d'andata dei quarti di finale della Champions League e in particolare sugli stadi che hanno ospitato le gare d'andata (Emirates Stadium a Londra, Parco dei Principi di Parigi, Civitas Metropolitano e Santiago Bernabeu a Madrid) non ha portato fortunatamente a delle conseguenze, ma dal webI funzionari della sicurezza statale tedesca stanno infatti monitorando con forza il deep web alla ricerca di indizi e messaggi organizzativi, ma ritengono che un ramo degli jihadisti dello Stato Islamico prenderà di mira il Campionato Europeo quest'estate. L'allarme è scattato dopo che il magazine Voce del Khorasan, pubblicazione in lingua inglese di, ha pubblicato

L'appello, riporta Sportmediaset, è rivolto in particolar modo ai giovani: "La responsabilità dei giovani è più grande che altrove. Ci rivolgiamo ancora una volta ai giovani della Ummah (la comunità musulmana) e soprattutto ai sinceri Muwahiddeen (una frase usata dallo Stato Islamico per descrivere i loro combattenti, ndr) che giacciono tra le braccia di quei paesi che stanno combattendo contro il mondo islamico".